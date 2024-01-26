أمبري: صاروخ يصيب سفينة تجارية قبالة اليمن

قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الجمعة، إن حريقًا اندلع في سفينة تجارية بعدما أصيبت "بصاروخ" جنوب شرقي عدن باليمن.

وأضافت أمبري في مذكرة أنه تم الإبلاغ عن سلامة الطاقم.

ولم تشر الوكالة إلى الجهة التي أطلقت الصاروخ، لكن ميليشيا الحوثي شنت أكثر من مرة هجمات على سفن في البحر الأحمر تقول إنها مرتبطة بإسرائيل، على خلفية الحرب في قطاع غزة.