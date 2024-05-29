سوريا تعلن التصدي لأهداف معادية في سماء حمص

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية اعترضت أهدافا معادية فوق حمص وسط البلاد.

ولم تقدم الوكالة مزيدًَا من التفاصيل.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن إسرائيل استهدفت موقعا عسكريا ضمن مناطق نفوذ حزب الله بريف حمص.

وشنَّت إسرائيل العشرات من الضربات الجوية في سوريا خلال الأشهر الماضية، طالت بشكل رئيس أهدافًا إيرانيّة، ومواقع لميليشيات مقربة من طهران ومستودعات أسلحة.

ورغم أن إسرائيل لا تعلن عادة مسؤوليتها عن هذه الضربات، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد أن بلاده لن تسمح لإيران بالتمركز عسكريًّا في سوريا.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من 2024، شنَّت إسرائيل 30 غارة جوية في سوريا، كان آخرها مطلع شهر إبريل/نيسان الماضي، على مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، وأسفرت عن مقتل القيادي في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي.