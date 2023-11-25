مصادر لـ"إرم نيوز": تأجيل جولة مفاوضات الأسرى اليمنيين‎

وذكرت المصادر، التي فضّلت عدم الإفصاح عن هويتها، أن أسباب التأجيل لا تزال غير معروفة حتى الآن، لدى الفريق الممثل عن الحكومة اليمنية في مفاوضات الأسرى والمختطفين.

وبينت أن موعد انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات بين ممثلين عن الفريق الحكومي، وآخرين عن ميليشيات الحوثيين، كان مقررا في الـ22 من شهر نوفمبر الجاري، في مدينة جنيف السويسرية، قبل أن يتم تأجيله إلى الـ26 من الشهر ذاته، على أن يُعقد في العاصمة الأردنية عمّان، إلا أنه تم تأجيل ذلك، دون تحديد موعد حتى اللحظة.

وعلى مدى جولات التفاوض الثماني السابقة، التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية، جرى تبادل 1100 أسير ومختطف، عقب مباحثات العام 2020، ونحو 887 أسيرا ومختطفا جرى الإفراج عنهم خلال العام الجاري.