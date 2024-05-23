ضوء أخضر أمريكي لاجتياح رفح.. هل ضللت واشنطن الرأي العام العالمي؟

الخبير في الشأن السياسي الدولي الدكتور تيسير المغربي قال، إن واشنطن لم تعد تعارض عملية عسكرية واسعة في رفح، بعد أن قدّمت إسرائيل أدلة للمبعوث الأمريكي جاك سويليفان، أمس، ادّعت فيها مراعاتها للمتطلبات الإنسانية.

وأضاف المغربي في حديث لـ "إرم نيوز"، أنه مع نزوح ما يقارب 1.5 مليون مواطن من رفح، دخل الليلة الماضية اللواء الخامس من "ناحال" (من قوات النخبة الإسرائيلية) إلى رفح وأصبح فيها الآن 5 ألوية، مع تقدم الدبابات إلى وسط المدينة.

وتابع: أصبحت إسرائيل تعمل في رفح بضوء أخضر أمريكي كامل، بعد أن ضللت الدول التي أبدت معارضتها وممانعتها للهجوم على رفح.

وقال الخبير السياسي، إن واشنطن "استخدمت سياسة الباب الموارب التي تظهر رفضها ومعارضتها الظاهرة لكنها تركت للجيش الإسرائيلي فتحة ليمر منها، حتى اتسعت هذه الفتحة، وفتح الآن الباب كاملا لتمارس إسرائيل في رفح جرائمها في القتل وارتكاب المجازر".

وأوضح المغربي أن الولايات المتحدة كانت تمانع ظاهريًا فقط لاستيعاب الضغط الشعبي الأمريكي وكذلك ارتفاع موجة الاحتجاجات في الجامعة الأمريكية، أما في الواقع فهي داعمة لكل السياسات الإسرائيلية في الحرب على غزة.

وبيّن "يظهر ذلك جليًا من خلال حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن إحدى جلسات الكابينيت الذي كان ينفذ عمليات الإبادة الجماعية تحت ناظريه وهو يدعم ويبارك ذلك، بالإضافة إلى الدعم الأمريكي غير المحدود ماليًا وعسكريًا لإسرائيل من أجل الاستمرار في ارتكاب المجازر".