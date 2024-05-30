الغارديان: إسرائيل تستند إلى "فاصلة" للتشكيك في قرار "العدل الدولية"

شككت إسرائيل في قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح مستندة لوجود فاصلة، في نص القرار تُغير المعنى ولا تجعله أمرًا حاسمًا بوقف العمليات العسكرية في رفح.

ووفق صحيفة "الغارديان"، زعمت مصادر إسرائيلية أن القراءة الدقيقة للأمر تظهر أنه لم يكن توجيهيًّا كما يعتقد الكثيرون، وأن الصياغة كانت بمثابة حل وسط مفتوح عمدًا لتفسيرات مختلفة، وذلك للحصول على أقصى قدر من الدعم من القضاة الخمس عشرة.

الأعمال المحظورة

وعلى الرغم من أن قرار المحكمة، وفق خبراء أمميين وقانونيين، يعكس في لغته المستخدمة اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وفسرت الكثير من التقارير الإعلامية والدبلوماسية المباشرة الأمر على أنه توجيه شامل لإنهاء الهجوم في رفح، إلا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، بعد فترة وجيزة، أشارت إلى أنه تم توجيهها بوقف هجومها فقط، إذا كان يفرض ظروفًا قد تؤدي إلى التدمير الجسدي للسكان الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها: "إن إسرائيل لم ولن تقوم بعمليات عسكرية في منطقة رفح من شأنها أن تفرض على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة ظروفًا معيشية، يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليًّا أو جزئيًّا".