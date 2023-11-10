إسرائيل تتهم فصائل غزة بقصف مستشفى الشفاء

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن قذيفة أطلقتها فصائل مسلحة في غزة هي التي أصابت مستشفى الشفاء في وقت سابق من اليوم، نافياً التقارير التي ذكرت أن الانفجار نجم عن ضربة جوية إسرائيلية.

وقال الجيش، في بيان، إن "فحص أنظمة العمليات التابعة للجيش يشير إلى أن قذيفة أطلقتها منظمات إرهابية داخل قطاع غزة هي التي أصابت مستشفى الشفاء".

وتابع أن "القذيفة التي فشل إطلاقها كانت تستهدف قوات الجيش" في محيط المستشفى.

وقالت حكومة حماس في غزة إن إسرائيل قصفت مجمع الشفاء الطبي، وهو الأكبر في قطاع غزة، موقعة 13 قتيلًا وعشرات الجرحى، في اليوم الخامس والثلاثين للحرب.

وتعرضت المناطق المحيطة بعدد من المستشفيات في شمال القطاع للقصف، ليل الخميس الجمعة، حسب وزارة الصحة في غزة، بما في ذلك مجمع الشفاء وهو الأكبر في القطاع، حيث لجأ 60 ألف شخص إليه، ومستشفى الرنتيسي والمستشفى الإندونيسي.