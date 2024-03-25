صحيفة عبرية تكشف عن "الخطة الكبرى" لبايدن لإنهاء حرب غزة

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، ليلة الاثنين، ما قالت إنها "خطة بايدن الكبرى لإنهاء حرب غزة"، والتي تسعى إلى إقصاء العناصر الإسرائيلية والفلسطينية "المتطرفة"، التي تعطل صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار.

وقالت إن إدارة الرئيس جو بايدن "تعتقد أنه بالضغط على حماس وعلى الحكومة الإسرائيلية ستستطيع تحييد العناصر الإسرائيلية والفلسطينية المتطرفة على حدٍّ سواء".

وتابعت قائلة إن هناك قناعة لدى بايدن أن الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يحُولان دون الوصول على صفقة ويتصديان لوقف إطلاق النار.

ونوهت إلى أن الرئيس الأمريكي كان قد أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن عليه المفاضلة بينهما وبينه.