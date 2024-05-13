أكاديميون في "أكسفورد" يطالبون بتدريس طلبة غزة "عن بعد"

وقالت الباحثة آرون التي اكتفت بكشف اسمها الأول، "إن وقف الاستثمارات المالية مع المتعاونين مع آلة الحرب الإسرائيلية هو على رأس مطالبنا"، وفق ما جاء عبر وكالة "الأناضول".

وأضافت: "نريد من جامعة أوكسفورد أن تسخّر ثرواتها لإعادة بناء التعليم في قطاع غزة".

وشددت على ضرورة مقاطعة إسرائيل، مشيرةً إلى أن هذه المقاطعة يجب أن تستمر "طالما استمرت الإبادة الجماعية في غزة".

وتابعت: "نحن _أكاديميي وباحثي جامعة أكسفورد_ نحاول تقديم كل ما يحتاجه الأكاديميون والسكان في غزة".

ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، تشهد جامعات أمريكية وكندية وبريطانية وفرنسية وهندية، احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية.

كما يطالب المحتجون، وهم طلاب وطالبات وأساتذة، بسحب استثمارات جامعاتهم من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية وتسلح الجيش الإسرائيلي.