استمرار الاشتباكات في جنوب لبنان.. والجيش يضبط منصات للصواريخ

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى سقوط قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم في أرض زراعية في المنطقة المذكورة.

وفي القطاع الشرقي، استهدفت ميليشيات حزب الله عدداً من المواقع في مزارع شبعا وتلال كفروشوبا، وردت إسرائيل بقصف الأحراج المحيطة في بلدات حلت وبسطرة والمجيدية بالقذائف الحارقة، أما القطاع الغربي، فقد دوت صفارات الإنذار في مقر القوات الدولية العاملة في الجنوب، وسجل قصف إسرائيلي بالقذائف الحارقة على أطراف رأس الناقورة والظهيرة واللبونة وشيحين.

في غضون ذلك، أعلن الجيش اللبناني في بيان نشره على منصة (إكس) أنه عثر على 21 منصة إطلاق صواريخ "واحدة منها تحمل صواريخ معدة للإطلاق في مناطق وادي الخنساء والخريبة في قضاء حاصبيا والقليلة في قضاء صور".

منذ 24 يومًا تشهد الحدود الإسرائيلية واللبنانية تبادلًا، شبه يومي، لإطلاق النيران، أوقع قتلى وجرحى من الطرفين.