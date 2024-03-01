لبنان.. ميليشيا حزب الله تعتقل عناصر من اليونيفيل (فيديو)

وفي بيان نشره موقع "الجديد"، ذكرت نائب مدير مكتب "يونيفيل" الإعلامي كانديس أرديل أن آلية تابعة لبعثة حفظ السلام كانت في رحلة لوجستية روتينية إلى بيروت الليلة الماضية انتهى بها الأمر أن وصلت الى طريق غير مخطط له".

وقالت أرديل : "تم إيقاف السيارة واحتجاز حفظة السلام من قبل أفراد محليين، وتم إطلاق سراحهم فيما بعد".

وأضافت: "بالإضافة إلى حرية الحركة داخل منطقة عمليات اليونيفيل يتمتع حفظة السلام بالحرية والتفويض من الحكومة اللبنانية للتنقل في جميع أنحاء لبنان لأسباب إدارية ولوجيستية، وحرية الحركة هذه ضرورية لتنفيذ القرار 1701".

وواجهت الميليشيا اتهامات سابقة بمسؤوليتها عن عدة اعتداءات على القوة الأممية في لبنان.