بعد نوايا إخراجه من العراق.. هذا ما حققه "التحالف الدولي" ضد داعش

وقد أحصت واشنطن أكثر من 115 هجومًا ضد قواتها في العراق وسوريا منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أيام من اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا في إطار مكافحة تنظيم داعش ضمن التحالف الدولي.

من جهته، يؤكد التحالف الدولي الذي تشكل في سبتمبر/أيلول عام 2014 أنه موجود "بدعوة من العراق" لتقديم الدعم، وذلك بهدف القضاء على تنظيم داعش المتشدد، الذي ينتشر في كل من العراق وسوريا، وفقًا لِما جاء في الموقع الإلكتروني للتحالف.

بحسب الموقع، بلغ عدد أعضاء التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، 86 عضوًا، التزموا "بالتصدي لتنظيم داعش على كل الجبهات، والعمل على هدم شبكاته والوقوف أمام طموحاته بالتوسع العالمي".

وإلى جانب الحملة العسكرية في كل من العراق وسوريا، تعهّد التحالف "بمواجهة البنية التحتية المالية والاقتصادية لتنظيم داعش وعرقلتها، والتصدي لتدفق المقاتلين الأجانب عبر الحدود، ودعم الاستقرار وإعادة الخدمات العامة الأساسية للمناطق المحررة من قبضة داعش، ومواجهة دعاية التنظيم".

ووفقًا للموقع، قام التحالف بتدريب 126,500 من قوات الأمن العراقية، بما في ذلك تقنيات مكافحة العبوات الناسفة، حتى تتمكن هذه القوات من مساعدة الناس على العودة إلى منازلهم والبدء في إعادة بناء حياتهم بسرعة – وبشكل آمن – قدر الإمكان.

وذكر أنه عاد أكثر من 3.2 مليون شخص إلى ديارهم في العراق بدعم من التحالف. ويقوم مشروع تمويل المرافق لتحقيق الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والممول جزئيًّا من قبل التحالف، بتمويل أكثر من 1100 مشروع في 28 موقعًا في جميع أنحاء العراق لدعم هؤلاء الأشخاص.