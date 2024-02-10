سفيرة فلسطين بباريس لـ"إرم نيوز": نضغط لتحشيد الشارع الفرنسي ضد الحرب

أكدت سفير فلسطين في فرنسا هالة أبو حصيرة، أن "السفارة منذ اليوم الأول لحرب غزة تحشد الرأي العام في الشارع الفرنسي، وتضغط من أجل وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين الفلسطينيين".

وفي حديث لـ"إرم نيوز"، قالت أبو حصيرة: "استطعنا بالفعل بالشراكة مع المؤسسات الدولية الصديقة والشخصيات الفرنسية البارزة، تشكيل حالة شعبية ضاغطة على الحكومة الفرنسية، لتغيير بعض مواقفها إزاء الحرب الإسرائيلية على القطاع".

وأوضحت: "سرنا في مسيرات شعبية ضمت الآلاف من الفرنسيين المناصرين للقضية الفلسطينية إلى جانب الجالية الفلسطينية والعربية في فرنسا، للتنديد بالمجازر الإسرائيلية وعمليات الإبادة الجماعية المرتكبة بحق المدنيين بغزة".

وبينت أن "السفارة وطواقمها في حالة عمل دائم واجتماعات مستمرة مع كافة الأطراف، وكان آخرها اجتماعي مع رئيسة أكبر نقابة للموظفين في فرنسا، لإطلاعها على حجم الخسائر البشرية والمادية في غزة وحثّها على اتخاذ موقف من تلك الجرائم".