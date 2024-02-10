سفيرة فلسطين بباريس لـ"إرم نيوز": نضغط لتحشيد الشارع الفرنسي ضد الحرب
أكدت سفير فلسطين في فرنسا هالة أبو حصيرة، أن "السفارة منذ اليوم الأول لحرب غزة تحشد الرأي العام في الشارع الفرنسي، وتضغط من أجل وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين الفلسطينيين".
وفي حديث لـ"إرم نيوز"، قالت أبو حصيرة: "استطعنا بالفعل بالشراكة مع المؤسسات الدولية الصديقة والشخصيات الفرنسية البارزة، تشكيل حالة شعبية ضاغطة على الحكومة الفرنسية، لتغيير بعض مواقفها إزاء الحرب الإسرائيلية على القطاع".
وأوضحت: "سرنا في مسيرات شعبية ضمت الآلاف من الفرنسيين المناصرين للقضية الفلسطينية إلى جانب الجالية الفلسطينية والعربية في فرنسا، للتنديد بالمجازر الإسرائيلية وعمليات الإبادة الجماعية المرتكبة بحق المدنيين بغزة".
وبينت أن "السفارة وطواقمها في حالة عمل دائم واجتماعات مستمرة مع كافة الأطراف، وكان آخرها اجتماعي مع رئيسة أكبر نقابة للموظفين في فرنسا، لإطلاعها على حجم الخسائر البشرية والمادية في غزة وحثّها على اتخاذ موقف من تلك الجرائم".
وعبّرت السفير أبو حصيرة عن قلقها الشديد إزاء التقارير الأممية الصادرة من القطاع والتي توضح حجم الكارثة الإنسانية ومقتل وجرح عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، إلى جانب انعدام الأمن والصحة وسبل العيش الكريم.
وأشارت إلى أنها تنحدر من عائلة فلسطينية غزّية يعيش معظم أفراد عائلتها في قطاع غزة، وتنقطع وسائل الاتصال والتواصل معهم بالأسابيع لعدم توفر شبكات اتصال وإنترنت بالشكل الكامل، فضلًا عن انقطاعها المستمر، علما أنها فقدت العديد من أفراد عائلتها في غارات إسرائيلية على منازلهم.
ولفتت أبو حصيرة إلى أن "الحراك النقابي والشعبي والدبلوماسي هام جدا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، والضغط من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وحماية المدنيين".