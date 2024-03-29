كيف استعدت ميليشيا الحوثي لمعركة البحر الأحمر؟

كشفت الحكومة اليمنية، أمس الخميس، عن "معلومات استخباراتية" تشير إلى أن النظام الإيراني، منذ ما قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، "كان يعدّ ميليشيا الحوثي بالإمكانيات والتجهيزات والخبراء، لاستخدامها أداة رخيصة لتنفيذ مخططاته وتقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية".

ورغم تراجع حدة هجمات ميليشيا الحوثي على ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، أخيرًا، إلا أن العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها، لم تنجح حتى الآن في وقفها، وإعادة الثقة لحركة التجارة العالمية بالمرور من مضيق باب المندب.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، إن الأحداث في الأراضي الفلسطينية "كانت فرصة سانحة انتهزتها إيران ومن خلفها ميليشيا الحوثي، لاختبار كفاءة منظومات الأسلحة والخبراء والمستشارين".

وذكر الإرياني أن لدى الحكومة اليمنية معلومات منذ فترة تسبق أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تؤكد "قيام نظام طهران بإنشاء جسر متواصل من الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي عبر شبكات تهريب متخصصة، استعدادًا لتنفيذ عمليات إرهابية واسعة في البحر الأحمر، ما يؤكد أن عمليات القرصنة على الملاحة الدولية، كانت ستتم سواء بسبب ما حصل في قطاع غزة أو دونه".