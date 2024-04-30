بسبب موقف بلاده.. طلاب يطردون السفير الألماني من جامعة في رام الله (فيديو)

وأقدم الطلاب الغاضبون على طرد السفير الألماني الذي وصل إلى جامعة بيرزيت، لزيارة متحف فلسطين في الضفة الغربية، الواقع داخل مبنى الجامعة.

ولدى وصول الدبلوماسي إلى الجامعة، واجَهَهُ مجموعة من الطلاب وصاحوا بوجهه "اخرج، اخرج"، ليسارع بعدها السفير بالخروج من الجامعة برفقة الوفد الذي كان معه.