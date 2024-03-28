صحيفة: إسرائيل قد لا تتمكن من إنهاء "حماس" بعد أن أدارت لها واشنطن ظهرها‎

كشف مسؤولون استخباراتيون لصحيفة "تلغراف" البريطانية أن إسرائيل قد لا تكون قادرة على تدمير حركة حماس، وذلك بعد أن فقدت تل أبيب الدعم الدولي لها، وبخاصة الدعم الأمريكي.

وقالت الصحيفة إن حركة حماس لا تزال موجودة في شمال القطاع رغم مزاعم إسرائيل بتفكيك هيكل القيادة ومركز السيطرة الرئيسي للحركة هناك، فيما أشار المسؤولون إلى وجود 4 كتائب تابعة لحركة حماس في مدينة رفح، التي يستعد الجيش الإسرائيلي لغزوها.

ووفق الصحيفة البريطانية فإن إسرائيل تعتقد أنها تأخرت في القيام بهذه المهمة، إذ إن أمريكا "أدارت ظهرها لها" في هذه المسألة.