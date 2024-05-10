صحيفة: تحديات كبرى تواجه الرصيف الأمريكي العائم في غزة
يواجه افتتاح الرصيف العائم الممول من الولايات المتحدة في قطاع غزة تحديات في إعداد عملية التوزيع، الأمر الذي من شأنه رفع حجم المخاوف من مجاعة في القطاع الفلسطيني.
وتضع تلك التحديات وعد الرئيس جو بايدن بتخفيف الأزمة الإنسانية على المحك، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، التي أشارت إلى أن أمريكا تأمل في البدء بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الرصيف في الأيام المقبلة.
ويُعد الطريق البحري أول استخدام رئيس لإيصال المساعدات منذ بدء الصراع الحالي، حيث يشمل قواتٍ وسفنًا ودعمًا من الجماعات الإنسانية والدول، بما في ذلك إسرائيل، بحسب ما ذكرت الصحيفة الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة أن افتتاح الرصيف البحري يأتي في وقت حرج من الصراع، وذلك مع قيام إسرائيل بعمليات عسكرية في رفح؛ مما يهدد نقاط عبور المساعدات الرئيسة، إضافة إلى ما يعانيه أكثر من مليون شخص في غزة من ظروف تشبه المجاعة.
ونوهت الصحيفة الأمريكية إلى أنه على الرغم من اقتراب تشغيل الرصيف البحري، إلا أن التفاصيل المتعلقة بتوزيع المساعدات بمجرد وصولها إلى الشاطئ لم يتم تحديدها بعد.
وستقوم وزارة الدفاع الأمريكية بتنسيق الخدمات اللوجستية مع الجيش الإسرائيلي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) من خلال جنرال في الجيش الأمريكي برتبة ثلاث نجوم في قبرص، وتفتيش من قبل الجيش الإسرائيلي.
وبحسب الصحيفة، سينضم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى تلك الجهود، ولكن لا يزال يجري تحديد الخدمات اللوجستية للممر البحري، مؤكدة أن عدم وجود خطط ملموسة لتأمين المساعدات وتوزيعها يثير مخاوف المسؤولين الأمريكيين.
ولفتت إلى أن هناك عقبات إضافية تشكلها المخاطر المحتملة المرتبطة بالرصيف، بما في ذلك تهديدات حماس، والتحديات البيئية الناجمة عن المياه المتلاطمة، مبينة أن القدرة الاستيعابية المحدودة للرصيف البحري مقارنة بالمعابر البرية وعدم اليقين بشأن استدامة عمليات التسليم هي أيضاً من المخاوف.
وأضافت أنه على الرغم من تلك التحديات، لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم المساعدات عبر الرصيف البحري للتخفيف من الأزمة في غزة، ومع ذلك، هناك مخاوف من أن يصبح الرصيف البحري نقطة اختناق أخرى بدلاً من نقطة وصول مستقبلية لفلسطين في المستقبل.
واعتبرت الصحيفة أن افتتاح الرصيف العائم الممول من الولايات المتحدة خطوة مهمة نحو إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدة أهمية معالجة عملية التوزيع والتحديات الأخرى لضمان نجاح المهمة الإنسانية.