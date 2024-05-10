صحيفة: تحديات كبرى تواجه الرصيف الأمريكي العائم في غزة

يواجه افتتاح الرصيف العائم الممول من الولايات المتحدة في قطاع غزة تحديات في إعداد عملية التوزيع، الأمر الذي من شأنه رفع حجم المخاوف من مجاعة في القطاع الفلسطيني.

وتضع تلك التحديات وعد الرئيس جو بايدن بتخفيف الأزمة الإنسانية على المحك، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، التي أشارت إلى أن أمريكا تأمل في البدء بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الرصيف في الأيام المقبلة.

ويُعد الطريق البحري أول استخدام رئيس لإيصال المساعدات منذ بدء الصراع الحالي، حيث يشمل قواتٍ وسفنًا ودعمًا من الجماعات الإنسانية والدول، بما في ذلك إسرائيل، بحسب ما ذكرت الصحيفة الأمريكية.