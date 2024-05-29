محللون: إسرائيل ماضية في عملية رفح بـ"دعم أمريكي"

الدعم الأمريكي

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة منصور أبو كريًم، إن "مجلس الحرب الإسرائيلي لا يلقي للمطالبات الدولية بالًا، ويستمر في عملياته العسكرية وارتكاب المجازر وجرائم الحرب، معتمدًا على الدعم الأمريكي المطلق وغير المشروط".

وأضاف أبو كريّم لـ"إرم نيوز"، أن "مجلس الحرب الإسرائيلي يسعى دائمًا للمناورة والتحجج من أجل كسب وقت إضافي يتيح له تحقيق أهدافه الاحتلالية، من خلال العمليات العسكرية، لا سيما الإستراتيجية منها مثل إعادة احتلال معبر رفح والسيطرة على محور فيلادلفيا".

واستبعد أن يوقف مجلس الحرب الإسرائيلي العملية العسكرية على رفح في الوقت الراهن، لا سيما وأنه يملك ضوءا أخضر أمريكيا.

ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن "إسرائيل لم تعد تعنى كثيرًا بصورتها أمام العالم، وهذا بسبب سياسة نتنياهو الذي يرفض أي تقدم في المفاوضات ويعرقلها بشتى الطرق، ويريد أن يمضي قدمًا في الحرب مرتكبًا جرائم الإبادة الجماعية".

وأوضح أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب محرقتين بحق المدنيين في أقل من 24 ساعة، أودتا بحياة العشرات غالبيتهم من النساء والأطفال".