وزير الخارجية الأردني: المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، قبل مؤتمر للمانحين بقيادة الاتحاد الأوروبي أن "المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة".
وقال الصفدي في تصريحات لدى وصوله إلى بروكسل: "سنرسل رسالة واضحة جدا من الأردن باعتباره دولة مضيفة مفادها أننا نشعر بأنه تم التخلي عن اللاجئين.. وعن الدول المضيفة"، بحسب وكالة "رويترز"
ورغم أن الحكومة السورية، أعادت السيطرة منذ فترة طويلة على معظم أراضي البلاد، لا يزال أمل أكثر من 5 ملايين لاجئ، معظمهم في لبنان وتركيا والأردن بالإضافة إلى ملايين آخرين نازحين داخليا، ضئيلًا في العودة للوطن.
وذكر دبلوماسيون أن مؤتمر الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إبقاء الحرب ودعم ملايين اللاجئين على جدول الأعمال، لكن مع تزايد العبء الاقتصادي والاجتماعي على الدول المجاورة أصبح التكتل منقسما وغير قادر على إيجاد حلول.