"زعيم ملائكة الموت".. من هو المغربي رضوان تاغي الذي هدد ولية عهد هولندا؟
أعادت قضية هروب وريثة العرش الهولندي، كاتارينا أماليا، من بلادها؛ بسبب مخاوف على سلامتها، قضية كارتل المخدرات المغربي الشهير رضوان تاغي المعروف بزعيم "ملائكة الموت" إلى الواجهة مجددا.
وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلت عن وسائل إعلام هولندية أن أماليا، أميرة أورانج، البالغة من العمر 20 عاماً، عاشت ودرست في مدريد، بعد تسريبات عن ورود اسمها في اتصالات لعصابات المخدرات، ما أثار مخاوف من أنها قد تكون هدفا لاعتداءات أو عمليات اختطاف.
وبدأت أماليا الدراسة بجامعة أمستردام، في سبتمبر/ أيلول 2022، قبل أن تُجبر على مغادرة السكن إلى مدريد خوفا من تهديدات من قبل بارون المخدرات تاغي.
ولم تتوقف تهديدات البارون المغربي عند خطف ابنة الملك، إذ طالت أيضا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، بحسب التحقيقات.
ويعد تاغي الملقب بزعيم "ملائكة الموت" أحد أبرز وجوه المافيا في هولندا، وحكم بالسجن المؤبد في فبراير/ شباط الماضي في قضية تزامنت مع جرائم قتل، وأثارت الخوف داخل المجتمع الهولندي.
ويبلغ تاغي من العمر 46 عامًا، وكان أبرز مطلوب في هولندا، قبل أن يتم اعتقاله في دبي في عام 2019 وتسليمه للمحاكمة.
وبحسب تقارير سابقة، ولد زعيم "ملائكة الموت" في المغرب، وانتقل في الثالثة من عمره إلى هولندا، وفشل في تعليمه، وكانت بداياته في تجارة الحشيش من مسقط رأسه في مدينة بني سلمان ضواحي شفشاون في المغرب التي تشتهر بزراعة القنب الهندي.
بعد ذلك، بات تاغي جزءا من منظمات الجريمة قبل أن يصعد نجمه داخل العصابات حتى أصبح من زعماء هذه المنظمات، التي سيطرت على جزء كبير من تجارة مخدر الكوكايين في أوروبا.
ووضعت معلومات منشورة أرسلتها إدارة مكافحة المخدرات بالولايات المتحدة إلى هولندا، تاغي كواحد من أكبر خمسين كارتل مخدرات في العالم، وكان مرتبطا بأحد أكبر الكارتيلات بأفريقيا المعروف بكارتيل طنجة.