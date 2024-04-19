"زعيم ملائكة الموت".. من هو المغربي رضوان تاغي الذي هدد ولية عهد هولندا؟

أعادت قضية هروب وريثة العرش الهولندي، كاتارينا أماليا، من بلادها؛ بسبب مخاوف على سلامتها، قضية كارتل المخدرات المغربي الشهير رضوان تاغي المعروف بزعيم "ملائكة الموت" إلى الواجهة مجددا.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلت عن وسائل إعلام هولندية أن أماليا، أميرة أورانج، البالغة من العمر 20 عاماً، عاشت ودرست في مدريد، بعد تسريبات عن ورود اسمها في اتصالات لعصابات المخدرات، ما أثار مخاوف من أنها قد تكون هدفا لاعتداءات أو عمليات اختطاف.

وبدأت أماليا الدراسة بجامعة أمستردام، في سبتمبر/ أيلول 2022، قبل أن تُجبر على مغادرة السكن إلى مدريد خوفا من تهديدات من قبل بارون المخدرات تاغي.

ولم تتوقف تهديدات البارون المغربي عند خطف ابنة الملك، إذ طالت أيضا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، بحسب التحقيقات.