منح "فدائيي صدام" رواتب تقاعدية يثير جدلًا واسعًا في العراق.. والسلطات توضح

أثار قرار قضائي للمحكمة الاتحادية العليا، بخصوص منح رواتب تقاعدية لما كان يسمى بـ"فدائيي صدام" خلال فترة حكم النظام السابق، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية في العراق، فيما أصدرت المحكمة توضيحاً حول القرار.

و"فدائيو صدام" كانت قوة عسكرية تابعة لـ"حزب البعث" المنحل والرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ولم تكن جزءًا من الجيش العراقي، بل كانت ترتبط برئاسة الجمهورية مباشرة.

وكانت قياداتها تخضع لأوامر صدام حسين من خلال نجله الأكبر "عدي"، المشرف على هذه القوات حينها، وكانوا يعتبرون أنهم موالون بشدة للرئيس العراقي صدام حسين، وقد تطوع فيها الكثير من العراقيين والعرب، وكانت تتمتع بتدريب عالٍ.

وقالت المحكمة الاتحادية في توضيح لها، إنه "يمنع (فدائيو صدام) المتطـوعون مـن أي حقـوق تقاعدية، أما من تم نقلهم قسراً، سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين إلى الجهاز المذكور آنفاً وتمت إعادتهم إلى دوائرهم، فإنهم يستحقون راتبهم التقاعدي عـن خدمتهم خارج (فـدائيي صدام) ولا تحسـب خدمتهم ضمن الجهاز المذكور خدمة تقاعدية".