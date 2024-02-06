خبراء يؤكدون أهمية "محور فيلادلفيا" لإسرائيل في حربها على غزة

تحدث خبراء عن أهمية محور فيلادلفيا لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، في ظل تقارير إسرائيلية تُشير إلى وجود نيّة لدى قيادات عسكرية بتحويل معبر رفح البري بين الجانبين الفلسطيني والمصري إلى معبر كرم أبو سالم بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، للأفراد والبضائع؛ للتحكم في حركة المسافرين والبضائع، ومنع دخول معدات عسكرية إلى داخل قطاع غزة.

و"محور فيلادلفيا" هو شريط حدودي بطول 14 كيلومتراً بين غزة ومصر، ويعدّ منطقة عازلة بموجب "اتفاقية كامب ديفيد" الموقعة بين القاهرة وتل أبيب عام 1979.

إعادة احتلال

وقال أستاذ العلوم السياسية الدكتور طلال أبو ركبة، إن إسرائيل تبحث عن إعادة احتلال محور فيلادلفيا، وبالتالي إعادة الوضع إلى ما قبل الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب في العام 2005 في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون.

وأضاف، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن إعادة احتلال المحور والتحكم بحركة البضائع والأفراد عبر نقل المسار من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم يتيح للإسرائيلي السيطرة على المنطقة الجنوبية للقطاع، التي اعتمدت عليها حركة حماس في عمليات التهريب، بالإضافة إلى تضييق الخناق أكثر على سكان القطاع من حيث التحكم الكامل في حركة المسافرين ونوعهم.