دولة عربية تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

أعلنت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة عبر منصة "إكس"، الجمعة، أن "ليبيا تتقدم بإعلان تدخل بموجب المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية في القضية المقامة من قبل جنوب أفريقيا المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي".

من ناحيتها، أكدت محكمة العدل الدولية، أن "طلب ليبيا يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، التي تعطي الدول الثالثة حق التدخل لغرض الإدلاء ببيان بشأن تفسير الاتفاقية".

وقالت المحكمة في بيان صدر عنها، الجمعة، إن "ليبيا عززت طلبها بأن تصرفات إسرائيل تعتبر إبادة جماعية؛ لأنها تستهدف القضاء على الفلسطينيين كمجموعة قومية وعرقية وإثنية في قطاع غزة".

وأفادت المحكمة، بأن "ليبيا ترى أن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، عبر أجهزتها الحكومية، وممثليها، وغيرهم من الأشخاص والمنظمات التي تعمل تحت سيطرتها أو نفوذها".

يشار إلى أن جنوب أفريقيا أقامت نهاية ديسمبر 2023، دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة انتهاك تل أبيب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع الإبادة الجماعية.