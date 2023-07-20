مقتل فلسطيني وإصابة 4 في نابلس على يد القوات الإسرائيلية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت شخصاً في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة قبل فجر اليوم الخميس، فيما قال مقاتلون فلسطينيون إنهم يواجهون جنوداً إسرائيليين ومستوطنين في المنطقة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية، بينهم اثنان في حالة خطيرة، خلال ما وصفها باشتباكات مع القوات الإسرائيلية في الجزء الشرقي من مدينة نابلس.

وقالت كتيبة "نابلس" التابعة لـ"سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، إن عناصرها "يتصدون لقوات الاحتلال خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية ومحيط قبر يوسف". وشهدت منطقة قبر يوسف اشتباكات متكررة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وتصاعد العنف في الضفة الغربية خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، مع تزايد المداهمات الإسرائيلية وهجمات الفلسطينيين في شوارع إسرائيل وهجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية.