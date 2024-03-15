الطيران الأمريكي البريطاني يشن 3 غارات على حجة اليمنية

أفادت وسائل إعلام تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن، الخميس، بأن الطيران الأمريكي البريطاني شن 3 غارات على مدينة حجة اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحوثيين عن مصدر أمني قوله إن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بثلاث غارات مديرية عبس".

وذكرت الوكالة أن الطيران الغربي شن 3 غارات على منطقة "رأس عيسى" بمديرية "الصليف" وعاود استهدافها بغارة رابعة في وقت لاحق.

وأشارت إلى أن الطيران الأمريكي البريطاني "شن في وقت سابق اليوم غارتين على منطقة الفازة بمديرية التحيتا، وغارة على مطار الحديدة الدولي، واستهدف بأربع غارات منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه".