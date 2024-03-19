الجيش الإسرائيلي: قواتنا قتلت 50 مسلحا في مداهمة لمستشفى الشفاء

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إن قواته قتلت أكثر من 50 مسلحا فلسطينيا، واعتقلت 180 يشتبه في أنهم مسلحون خلال مداهمة لمجمع الشفاء الطبي في غزة.

وبدأت مداهمة أكبر مستشفى في القطاع قبل فجر الإثنين، واتهم الجيش الإسرائيلي حركة "حماس" باستخدام المنشأة الطبية في إخفاء مقاتلين والتخطيط لشن هجمات.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن جنديا واحدا على الأقل قتل بنيران فلسطينية داخل المجمع.

وكان الجيش الإسرائيلي قتل أمس، فائق المبحوح الذي قال إنه "رئيس العمليات الخاصة في جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس" لكن شرطة حماس قالت إن "اغتيال مدير عمليات الشرطة في قطاع غزة وهو على رأس عمله في مستشفى الشفاء جريمة مكتملة الأركان، لخلق حالة الفوضى وغياب القانون في شمال القطاع".