غالانت يبحث مع قادة أمريكان إيجاد "بديل محلي" لحماس في غزة‎

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، أنه بحث مع قادة أمريكيين كيفية القضاء على حركة حماس وإيجاد بديل محلي بعد هزيمتها في قطاع غزة.

وبحسب "رويترز"، قال غالانت، خلال اليوم الثاني من اجتماعاته مع مسؤولين أمريكيين كبار، إنه "ناقش قضية الرهائن المحتجزين في غزة وجهود المساعدات الإنسانية وكيف تخطط إسرائيل للقضاء على حماس".

وشدد على "أهمية العلاقات الأمريكية الإسرائيلية والحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة، بما في ذلك قدراتها الجوية".

وتأتي اجتماعات غالانت في واشنطن في وقت ساءت فيه العلاقات في زمن الحرب بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد قال في وقت سابق إن "حماية المدنيين الفلسطينيين ضرورة أخلاقية واستراتيجية"، مضيفاً أن الوضع في قطاع غزة المحاصر كارثة إنسانية آخذة في التفاقم".

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض إن غالانت التقى أيضاً، لليوم الثاني، مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الذي أبلغ جالانت أن إسرائيل بحاجة إلى السماح بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وعقد غالانت، في وقت لاحق، محادثات مع مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، الذي عاد مؤخراً من محادثات في قطر سعياً للتوصل إلى اتفاق حول إطلاق سراح الرهائن في غزة.