الإرياني: ميليشيا الحوثي تُغرق اليمن بالمبيدات الزراعية المسرطنة

نشر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، مجموعة وثائق تثبت تورط جهات نافذة ورؤوس أموال تتبع ميليشيا الحوثي، باستجلاب وتوريد مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومحظورة دولياً، وإدخالها وبيعها في السوق اليمني، وتحديداً في مناطق نفوذها.

وأظهرت الوثائق، بحسب الإرياني، أنها تؤكد قيام الحوثيين بتوريد أكثر من 90 نوعاً وصنفاً من المبيدات الزراعية القاتلة، للأسواق في مناطق سيطرتها.

كما أن أكثر من 120 طناً من المبيدات المحرمة دولياً كانت محتجزة في نقاط مختصة وجرى الإفراج عنها وإطلاقها، عقب صدور توجيهات عُليا، وإحدى تلك التوجيهات صدرت عن مهدي المشاط المُسمى بـ"رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين"،