بايدن يعلن عن مقترح إسرائيلي لوقف حرب غزة

كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، تفاصيل مقترح جديد، قدمته إسرائيل لوقف الحرب في غزة يقوم على ثلاث مراحل، تتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار.

وقال بايدن في خطاب بشأن الشرق الأوسط إن المرحلة الأولى من المقترح مدتها ستة أسابيع وتتضمّن وقفًا تامًا لإطلاق النار، وتمكين النازحين من العودة لديارهم، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية.

وخلال المرحلة الأولى، "تتفاوض إسرائيل مع حماس على الوصول للمرحلة الثانية والتي ستشهد نهاية دائمة للأعمال القتالية وتبادل كل الرهائن الأحياء المتبقين وانسحاب القوات الإسرائيلية"، بحسب بايدن.

وتابع بايدن: "في المرحلة الثالثة، ستكون هناك خطة كبيرة لإعمار لقطاع غزة".

وأوضح أن المقترح نقل لحماس عبر قطر.