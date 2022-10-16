بعد الكشف عن اختفاء 2.5 مليار دولار.. الكاظمي: حكومتي منعت استنزاف أموال أخرى

قال رئيس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي يوم الأحد إن قضية الأموال المسروقة من هيئة الضرائب، تدعو إلى الوقوف عند الأجواء التي ساعدت في استشراء الفساد بمفاصل الهيئة التابعة لوزارة المالية.

وأعلن في بيان أن حكومته سبق أن "اكتشفت هذا الخرق بناء على معطيات ومؤشرات تدل عليه، فسارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي قدما بالإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون مع القضاء، وقد تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر".

وقال إن "القضاء أسرع بإصدار أوامر صرف المبالغ، وإصدار مذكرات قبض بحق المشتبه بهم، وقد أدت إجراءات الحكومة إلى منع استنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن أخرى".

وأكد الكاظمي بأن حكومته "مضت بالإجراءات القانونية وقدمت كل الوثائق والأدلة والقرائن التي تسهم في كشف الحقيقة، ومعرفة المعتدين على المال العام".