لبناني يقتحم بنكًا ويهدد بإحراقه لاسترداد أمواله

اقتحم مواطن لبناني فرعًا لأحد البنوك العاملة في قرية أنلطياس بمحافظة جبل لبنان، اليوم الإثنين، وهدَّد بإحراقه من خلال إشعال مواد حارقة كانت بحوزته.

وحاول المواطن اللبناني استرداد أمواله المودعة في بنك "الموارد"، وهدد موظفًا بإشعال النار من خلال زجاجة تحتوي مادة قابلة للاشتعال، ظهرت في مقطع مصوَّر وثق الواقعة.

وأكدت جمعية "صرخة المودعين" اللبنانية أن المواطن يدعى أدغار عواد وقد تمكن من تحرير وديعته البالغة 15000 دولار، محذرة مدير البنك من الادعاء على المودع.