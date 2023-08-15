المرصد: انفجارات بمستودع للصواريخ والذخيرة شمال شرق دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجارات ضخمة، بمستودع للصواريخ والذخيرة، في مناطق قرب محافظة ريف دمشق.

وأوضح أن الانفجارات وقعت "ضمن اللواء 81 التابع للفرقة الثالثة بقوات النظام في منطقة الرحيبة بريف دمشق الشمالي الشرقي".

وبحسب بيان نشره المرصد عبر موقعه الإلكتروني، وقع "التفجير ضمن المستودع من الداخل، وعليه دوت انفجارات عنيفة في منطقة الرحيبة" في ريف دمشق.

وذكر المرصد أن الانفجارات أدت لحدوث "خسائر مادية وسط معلومات عن خسائر بشرية"، منوهًا إلى أنه "لم يعلم حتى اللحظة إذا ما كان المستودع تابعًا لحزب الله اللبناني أو الفرقة الثالثة".

ويأتي ذلك، بعد يومين من انفجار مماثل وقع في مستودعات ذخيرة تابعة لمجموعات موالية لإيران قرب العاصمة السورية.