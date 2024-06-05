ميقاتي ينفي تلقيه تحذيرات من شن إسرائيل حربا على لبنان

نفى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الثلاثاء، صحة تقارير صحفية تحدثت عن تلقيه تحذيرات من شن إسرائيل حربا على لبنان.

وقال المكتب الاعلامي لميقاتي، في بيان، إنه "يتم تداول أخبار وتسريبات عن تحذيرات تلقاها رئيس الوزراء من أن إسرائيل قد تشن هجوما واسع النطاق على لبنان".

وأكد المكتب أنه "لا صحة لهذه التسريبات والأخبار"، معتبرا أنها "تندرج في إطار الضغوط التي تُمارس على لبنان".

ولفت إلى أن ميقاتي يجري "اتصالات دبلوماسية واسعة" في مسعى لـ"وقف الهجوم الاسرائيلي المستمر على جنوب لبنان".

وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من "حزب الله"، عن مصادر لم تسمها، أن "غالبية الموفدين الدوليين إلى بيروت ينقلون تخوّفهم من جدية التهديد الإسرائيلي" بشن حرب على لبنان.

وأضافت أن "أبرز الرسائل أتت من الجانب البريطاني الذي حدّد موعدًا للضربة الإسرائيلية منتصف يونيو/حزيران الجاري".

ونصحت لندن بيروت بـ"ضرورة القيام بإجراءات التموين اللازمة للحرب التي لن يكون معروفًا مدى رقعة توسّعها ولا مدتها الزمنية"، وفق الصحيفة.