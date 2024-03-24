ما حقيقة تعرض مروان البرغوثي للطعن في سجن إسرائيلي؟

علقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، على الأنباء التي جرى تداولها بشأن تعرض القيادي في حركة فتح، الأسير في السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي للطعن، مبينةً أنها غير صحيحة.

وقال الناطق باسم الهيئة، ثائر شريتح، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "البرغوثي تعرض للتنكيل والضرب المبرح من قبل عناصر تابعين لمصلحة السجون الإسرائيلية؛ إلا أنه لم يتعرض للطعن من قبل هؤلاء العناصر".

وأوضح شريتح، أن "الأسير البرغوثي يواجه ظروفاً صعبة للغاية، وأنه تعرض للضرب المبرح مرتين، الأولى مطلع الشهر الجاري، والثانية قبل نحو عشرة أيام"، مبيناً أن المرة الثانية كانت الأصعب وتسببت له بنزيف في عينه.