بغداد: الهجمات الأمريكية تؤدي لـ"تصعيد غير مسؤول"

قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان اليوم الأربعاء، إن الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة على مواقع عسكرية عراقية "تجاوز على سيادة العراق بشكل سافر" وتؤدي إلى "تصعيد غير مسؤول".

وأضاف بيان المكتب الإعلامي، أن العراق يتعامل مع هذه العمليات على أنها "أفعال عدوانية" تقوض سنوات من التعاون.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن الولايات المتحدة شنت هجمات على ثلاث منشآت مرتبطة بفصائل متحالفة مع إيران أمس الثلاثاء.

من جهته، ذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان، أنه "في إصرار واضح على الإضرار بالأمن والاستقرار في العراق، تعود الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات جوية ضد أماكن وحدات عسكرية عراقية من الجيش والحشد الشعبي، في منطقتي جرف النصر والقائم".

وأضاف أنه "في الوقت الذي قطعت فيه التفاهمات، بشأن دور ومهام عناصر التحالف الدولي ومستشاريه المتواجدين في العراق، شوطاً إيجابياً على طريق تنظيم العلاقة المستقبلية، نجد هذه الأفعال ترتكب لتتسبب في عرقلة هذا المسار، والإساءة لكل الاتفاقات ومحاور التعاون الأمني المشترك".

وبين أن "هذا الفعل المرفوض، يقوّض سنوات من التعاون، ويتجاوز على سيادة العراق بشكل سافر، ويؤدي إلى تصعيد غير مسؤول، في وقت تعاني منه المنطقة من خطر اتساع الصراع، وتداعيات العدوان على غزّة، ونتائج حرب الإبادة غير الأخلاقية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وبينما سكتت القوى العظمى، ومنها الولايات المتحدة، إزاء تلك الجرائم، نراها تنزلق إلى أفعال مُدانة وعدوانية غير مبررة على الأراضي والسيادة الوطنية العراقية".