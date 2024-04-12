رسالة تهديد.. بندقية خامنئي في خطبة العيد تثير تفاعلاً واسعاً (فيديو)

أثار المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، جدلاً وتفاعلاً واسعاً، خلال خطبة ألقاها بمناسبة العيد، بعد ظهوره وإلى جواره بندقية.

ووضعت البندقية على منصة خلال الخطبة التي هاجم فيها إسرائيل في أعقاب الهجوم على القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق.

وقال خلال الخطبة: "أثارت أحداث غزة الدموية مرارة بين المسلمين على مستوى العالم، لعنة الله على الكيان الصهيوني الغاصب، الذي لم يتوقف خلال شهر رمضان عن ارتكاب المجازر".