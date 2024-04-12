رسالة تهديد.. بندقية خامنئي في خطبة العيد تثير تفاعلاً واسعاً (فيديو)
أثار المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، جدلاً وتفاعلاً واسعاً، خلال خطبة ألقاها بمناسبة العيد، بعد ظهوره وإلى جواره بندقية.
ووضعت البندقية على منصة خلال الخطبة التي هاجم فيها إسرائيل في أعقاب الهجوم على القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق.
وقال خلال الخطبة: "أثارت أحداث غزة الدموية مرارة بين المسلمين على مستوى العالم، لعنة الله على الكيان الصهيوني الغاصب، الذي لم يتوقف خلال شهر رمضان عن ارتكاب المجازر".
وكان خامنئي قد قال بتدوينة سابقة على أكس: "عندما يهاجم الكيان الصهيوني قنصلية إيران في سوريا فإن ذلك يوازي مهاجمة أراضينا. أخطأ الكيان الخبيث، ويجب أن يعاقب وسينال العقاب على ذلك".
وسبق أن تعهدت إيران على لسان العديد من مسؤوليها، بالرد على الهجوم الإسرائيلي، في وقت حذرت فيه العديد من القوى الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة، من جر المنطقة إلى حرب مفتوحة تخرج عن نطاق السيطرة.
ودمرت الغارة الجوية الإسرائيلية مبنى القنصلية في دمشق، مما أسفر عن مقتل سبعة مسؤولين على الأقل، من بينهم محمد رضا زاهدي، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.