لبنان يعلن إحباط محاولة اختراق مئات السوريين للحدود

كشفت القيادة العامة للجيش اللبناني، أنها أحبطت محاولة اختراق للحدود مع سوريا، من خلال عملية تسلل نفذها مئات المواطنين السوريين.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان لها إن "وحدة من الجيش أحبطت، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 700 سوري عند الحدود اللبنانية السورية".

وأضافت أن تلك العملية جاءت "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية".

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون شخص نحو 880 ألفا منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية.

ويواجه لبنان صعوبة في ضبط الحدود مع سوريا نظرا لطولها إذ تبلغ نحو 375 كيلومترا، إضافة إلى تداخلها في كثير من المواقع، لا سيما في البقاع.