سعيّد يدعو تبّون والمنفي لاجتماع يناقش إنشاء تكتل جديد

يعقد الرئيس التونسي قيس سعيّد مع نظيره الجزائري ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، الإثنين المقبل، "الاجتماع التشاوري الأوّل" من أجل بلورة تكتل مغاربي جديد.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، أن سعيّد وجه الدعوة إلى "الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والرئيس محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا؛ للمشاركة في الاجتماع التشاوري الأوّل بين قادة البلدان الشقيقة الثلاثة".

وكان القادة الثلاثة اتفقوا على هامش قمة الغاز بالجزائر بداية آذار/ مارس على "عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل ثلاثة أشهر، يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان".