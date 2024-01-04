دحلان: محاسبة حماس كلام فارغ ولستُ مرشحا لرئاسة فلسطين

أكد القيادي الفلسطيني السابق محمد دحلان، أن الوقت الآن ليس لإطلاق كلام فارغ ويجب العمل على مساعدة أهلنا في غزة، مؤكدا أن محاسبة "حماس" كلام فارغ.

وقال دحلان في حوار خاص مع قناة "المشهد"، اليوم الخميس، إنه ليس مرشحا للرئاسة الفلسطينية ولا يريد ذلك ولن يغير موقفه، معتبرا أن القيادة الفلسطينية الجديدة يجب أن تكون بيد مجموعة تمثل الشعب الفلسطيني بعد انتخابات ديمقراطية.

وأضاف دحلان أنه بعد 7 أكتوبر تغيرت نظرة المجتمع الدولي لإسرائيل التي باتت تصارع الزمن لاسترداد هيبتها ووجودها وقدرتها على العمل.

وأكد: "ما جرى في 7 أكتوبر هو نتيجة وليس حدثا عابرا، إسرائيل كانت تفخخ القطاع من خلال سياستها من حصار وقمع وقتل، هذا الانفجار كان متوقعا".

ويرى دحلان أن استهداف إسرائيل للعاروري في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت هو محاولة لاستعادة ما هدر من كرامتها على مدار الثلاثة أشهر السابقة.

وأوضح أن "الاغتيال ربما يحقق بعضا من الرضا الداخلي لقيادات إسرائيل المحبطة ولكنه لن يوقف المسيرة أو يغير الاتجاهات، والمقاومة ستستمر".