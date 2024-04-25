استهداف "الميناء الأمريكي" في غزة أثناء زيارة فريق أممي

أعلن الجيش الإسرائيلي أن أعضاء من مجموعة مسلحة في قطاع غزة ألقوا قذائف هاون على "رصيف قيد الإنشاء لمشروع تقوده الولايات المتحدة لتوصيل المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية".

وذكر موقع قناة "I24NEWS" الإسرائيلي أن الهجوم وقع بقذائف الهاون، بينما كان ممثلو الأمم المتحدة يزورون الموقع مع القوات الإسرائيلية على الساحل الأوسط لقطاع غزة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات بقذائف الهاون.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أعلن أن فريقاً تابعاً للمنظمة الدولية في غزة كان يتفقد موقع الرصيف البحري، ومنطقة انطلاق عمليات المساعدات البحرية، اضطر إلى البحث عن مأوى "لبعض الوقت"؛ بعدما تعرضت المنطقة لإطلاق نار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث أن قذيفتين سقطتا على بعد حوالي 100 متر لكن لم تقع إصابات وتمكن الفريق في النهاية من مواصلة الجولة.