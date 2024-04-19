بعد انسحاب المرشح الأبرز.. هل يعود الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي؟

أكدت أطراف عراقية مختلفة قرب حل أزمة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، بعد إعلان مرشح حزب تقدم شعلان الكريم سحب ترشيحه من المنصب، وإعلان انسحابه من الحزب الذي يترأسه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.

وتتواصل أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي منذ ما يزيد على 5 أشهر بعد قرار قضائي للمحكمة العليا منتصف نوفمبر 2023، بإقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي، وإنهاء عضويته؛ إثر إدانته بالتزوير.

انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي

وقال الكريم في بيان له: "لقد كنا دائما وما زلنا نؤمن بوحدة العراق وثوابته الوطنية الرصينة وأركانها حب الوطن والإيمان بالديمقراطية في عهد جديد يعيد للعراق مكانته العالمية والعربية وطي صفحة الماضي، ودخلنا العملية السياسية في عام 2010 نائبا بمجلس النواب عن صلاح الدين وعملنا مع جميع القوى السياسية بروح وطنية مخلصة".

وتابع: "عندما تم الاتفاق بين أغلب القيادات السياسية ومن مختلف المكونات على ترشيحي لمنصب رئيس البرلمان لم أكن أبحث عن المنصب أو الجاه".

وأضاف: "أعلن انسحابي من الترشح لرئاسة مجلس النواب واستقلاليتي من جميع الكتل والأحزاب السياسية تحت قبة البرلمان وأعمل كنائب مستقل لما تبقى من عمر البرلمان، كما أدعو كافة القوى السياسية وأعضاء البرلمان إلى تحديد جلسة عاجلة لانتخاب رئيس للبرلمان".

ويقول القيادي في حزب تقدم محمد العلوي، لـ"إرم نيوز"، إن "انسحاب الكريم لا يعني أن الحزب فقد المنصب، فالكل أصبح يدرك مدى الصعوبة في انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي، ولهذا هناك طرح داخل الإطار التنسيقي بإعادة الحلبوسي لمنصبه".