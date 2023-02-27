إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار قرب أريحا
أصيب مستوطن إسرائيلي، الإثنين، بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار وقعت قرب مدينة أريحا في الضفة الغربية، بينما وقعت عملية إطلاق نار أخرى قرب مفترق "ألموغ" في المدينة، وفق وسائل إعلام عبرية.
وقالت القناة 12 العبرية، إن "مستوطنا يبلغ من العمر 25 عاما أصيب بجراح نتيجة إطلاق نار على مركبة للمستوطنين قرب أريحا، وإن إصابته حرجة جدا وفقد وعيه".
مضيفة أن "منفذ العملية انسحب من المكان، وأن قوات الجيش الإسرائيلي شرعت مباشرة بنشر حواجز في مدينة أريحا بحثا عنه".
ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مقاطع فيديو عبر حسابها بـ "تويتر"، أظهرت الاستنفار الأمني للقوات الإسرائيلية، وذلك من أجل البحث عن منفذي العمليتين.
وفي سياق ذي صلة، قال موقع "والا" العبري، إن "عملية إطلاق نار جديدة وقعت عند مفترق ألموغ بالضفة الغربية"، مشيرا إلى أن "العملية لم تسفر عن أي إصابات".
يأتي ذلك في ظل التوتر الأمني بالأراضي الفلسطينية، حيث شهدت مدينة نابلس شمال الضفة اعتداءات وصفت بـ"العنيفة" نفذها المستوطنون، وأدت إلى حرق عشرات المنازل الفلسطينية، وذلك ردا على مقتل إسرائيليين اثنين بعملية إطلاق نار جنوب المدينة.
وأدى التوتر الأمني بالضفة إلى استشهاد أكثر من 60 فلسطينيا، ومقتل أكثر من 13 إسرائيليا، وسط تحذيرات أمنية من اندلاع موجة تصعيد أشد عنفا في المنطقة قبل وخلال شهر رمضان المقبل.