احتلال لمدة عام.. كشف ملامح الخطة الإسرائيلية لإدارة قطاع غزة

ملامح الخطة

وتتضمن الخطة التي أشارت إليها القناة العبرية تولي الكيانين المشار إليهما، المسؤوليات المدنية الخاصة بالقطاع، أي على غرار الوضع بالضفة الغربية، إلا أن تقديم الخدمات العامة للمدنيين بشكل مباشر سيكون عبر ما قالت القناة إنها شركات خاصة عربية.

وتثير الخطة الإسرائيلية التساؤلات حول إمكانية نجاح إسرائيل في فرض سيطرتها المدنية على القطاع، وإمكانية إيجاد بديل عن حركة حماس يمكنه حكم قطاع غزة، خاصة مع فشل حكومة نتنياهو على مدار الأشهر الماضية في ذلك.

وفي نهاية فترة سريان الخطة، التي تمتد بين 6 أشهر إلى عام، سوف تنتقل اختصاصات هيئة الإدارة المدنية ومكتب المنسق إلى ما وصفتها القناة بـ "جهات محلية غير معادية لإسرائيل".

وخضعت الخطة المشار إليها للنقاش قبل أيام داخل هيئة الأمن القومي الإسرائيلي، وتؤكد القناة أنها ستصل إلى المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت" قريبًا.

ووفق القناة، تعقد شخصيات بالمؤسسة العسكرية والمستوى السياسي في إسرائيل اجتماعات ولقاءات مع الجهات "المناسبة" من أجل بلورة الخطة المشار إليها. وأوضحت أن أحد هذه الاجتماعات كان مع رئيس المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، المقرب من رئيس السلطة محمود عباس، لافتة إلى أن هدف الاجتماع كان بلورة خطة بشأن اليوم التالي لحرب غزة.

وتثير الخطة الإسرائيلية التساؤلات حول إمكانية نجاح إسرائيل في فرض سيطرتها المدنية على القطاع، وإمكانية إيجاد بديل عن حركة حماس يمكنه حكم قطاع غزة، خاصة مع فشل حكومة نتنياهو على مدار الأشهر الماضية في ذلك.