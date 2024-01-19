موريتانيا تعتمد آلية جديدة للحد من "فوضى الأحزاب"

قررت وزارة الداخلية الموريتانية وضع حد لعدد الأحزاب السياسية الذي ارتفع، رغم عدد السكان القليل، من خلال إطلاق حوار وطني لبحث معايير منح التراخيص لها.

ويشكل أعداد الأحزاب المرخصة الذي يزيد على المائة، معضلة للسلطات، ما دفع وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، الخميس، للإعلان عن تنظيم وشيك لتشاور وطني حول معايير الترخيص للأحزاب السياسية.

وقال الوزير إن " عدد الأحزاب غير معقول بالمقارنة مع عدد السكان الذي يناهزون أربعة ملايين شخص" كما نقلت وسائل إعلام محلية.

وبين الوزير أن "الحكومة ستدعو للمشاركة في هذا التشاور الذي سينظم بعد أسبوعين، لجميع ألوان الطيف السياسي من أحزاب مرخصة وأخرى متقدمة للترخيص، ومنظمات ناشطة في المجتمع المدني".