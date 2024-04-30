"بأمر من الرسول".. مقرب من "البرهان" يثير السخرية باستنفار السودانيين للقتال

قال القيادي في حزب المؤتمر الوطني المنحل ناجي مصطفى، إنه حمل السلاح للجهاد بأمر من الرسول (صلى الله عليه وسلم ) ضد قوات الدعم السريع، وإنه لا يحتاج لإذن من البرهان أو الجيش أو مجلس السيادة للاستنفار والقتال معهم، في محاولة لاستعطاف السودانيين.

وفي فيديو انتشر على نطاق واسع رفَضه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي واستهجنوه، ظهر ناجي مصطفى وهو يخطب في أحد المساجد، حاملًا سلاحه.

وعدّ ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حديثه، بأنه يحمل "شطحات" كبيرة إلى درجة أن بعضهم وصفه بـ"المستهبل" (الأحمق)، بينما عده آخرون مؤشرًا للخروج عن طوع الجيش السوداني.

وفي السياق، كتبت الناشطة نور عثمان على منصة (X): "قيادي بالمؤتمر الوطني المنحل يُدعى ناجي مصطفى يقوم باستعطاف المصلين في أحد المساجد ليحملوا سلاح وينضموا للمستنفرين ولصفوف القتال".

وأضافت: "الغريب أنه لن يشارك أبداً بنفسه في تلك المعارك التي يدعو المواطنين للانخراط فيها ما يبرز أن حياة المواطنين رخيصة بالنسبة لقيادات المؤتمر الوطني".