الجيش الأمريكي يعلن تدمير 5 زوارق مسيرة في البحر الأحمر

قال الجيش الأمريكي إنه دمر 5 زوارق مسيرة و طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي في اليمن أمس السبت، في حين سقطت مسيرة أخرى في البحر الأحمر.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنه لم ترد أي أنباء عن أضرار أو إصابات من السفن في محيط الواقعة.

وعلى مدى أشهر تسببت هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر في إضطراب الملاحة الدولية، وأجبرت الشركات على تغيير مسار السفن إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية، وأثارت مخاوف من أن تتسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في زعزعة الاستقرار في أنحاء أخرى من الشرق الأوسط.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف تابعة للحوثيين ردا على الهجمات التي استهدفت السفن.