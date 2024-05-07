مقتل جنديين إسرائيليين في هجوم شنه حزب الله بطائرة مسيّرة (صور)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من جنوده في هجوم بطائرة مسيّرة، شنته ميليشيا حزب الله من جنوب لبنان.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "بحسب الجيش الإسرائيلي، انفجرت الطائرة بدون طيار في المنطقة التي كانت فيها القوة العسكرية بالقرب من المطلة، بعد محاولة اعتراض فاشلة".
وذكرت الصحيفة أن القتيلان هما الضابط دان كمهاجي31 سنة من "كفار أورانيم"، والآخر هو الضابط نحمان ناتان هرتز 31 سنة من "العازار"، وهما مقاتلان في كتيبة 6551 بالجيش الإسرائيلي.
من جهتها، قالت ميليشيا حزب الله في بيان لها أنها نفذت "هجومًا جويًا بمسيرات انقضاضية استهدف تموضعًا لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي المطلة وأصابت نقاط استقرارهم وتمّ تدمير آلياتهم وإعطابها وأوقعتهم بين قتيل وجريح".
وفي وقت سابق، أعلنت ميليشيا حزب الله، في بيان آخر، استهداف "التجهيزات الفنية في موقع (حدب يارين) بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابةً مباشرة.