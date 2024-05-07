مقتل جنديين إسرائيليين في هجوم شنه حزب الله بطائرة مسيّرة (صور)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من جنوده في هجوم بطائرة مسيّرة، شنته ميليشيا حزب الله من جنوب لبنان.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "بحسب الجيش الإسرائيلي، انفجرت الطائرة بدون طيار في المنطقة التي كانت فيها القوة العسكرية بالقرب من المطلة، بعد محاولة اعتراض فاشلة".

وذكرت الصحيفة أن القتيلان هما الضابط دان كمهاجي31 سنة من "كفار أورانيم"، والآخر هو الضابط نحمان ناتان هرتز 31 سنة من "العازار"، وهما مقاتلان في كتيبة 6551 بالجيش الإسرائيلي.