ميليشيا الحوثي تُخضع المئات من عمال النظافة والأفارقة للتجنيد

قالت مصادر حقوقية يمنية إن ميليشيا الحوثي أجبرت المئات من عمال النظافة اليمنيين، ومن جنسيات أفريقية في محافظات تعز وذمار وإب، على الالتحاق بالدورات الصيفية السنوية التي تقيمها لتدريب وتجنيد المقاتلين.

وأكدت المصادر الحقوقية، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن ميليشيا الحوثي بدأت عمليات تجنيد المهمشين اليمنيين والمهاجرين القادمين من القارة الأفريقية منذ أواخر العام الماضي، ضمن حملة التعبئة العامة التي أعلنتها عقب عملياتها العسكرية في البحر الأحمر ضد السفن التجارية.

وأضافت أن ميليشيا الحوثي جندت، حتى مطلع مارس/ آذار الماضي، قرابة 8 آلاف من فئة المهمشين الذين تطلق عليهم اسم "أحفاد بلال"، بينهم مئات الأطفال، ونحو 800 من المهاجرين الأفارقة، معظمهم من إثيوبيا، ونقلتهم إلى معسكرات تدريبية في كل من محافظات الحديدة، وتعز، وحجة، وإب، والبيضاء وذمار، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.