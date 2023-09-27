العراق.. مقتل وإصابة العشرات في حريق قاعة أعراس بنينوى (فيديو)
اندلع حريق كبير، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، في قاعة للمناسبات بقضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بين رجال ونساء وأطفال.
وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "حريقا كبيرا اندلع داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية، ما أسفر عن مقتل (110) أشخاص وإصابة أكثر من (170) آخرين كحصيلة أولية قابلة للارتفاع، بسبب وجود ضحايا تحت أنقاض القاعة التي انهارت جراء الحريق الكبير، خصوصاً أن أعداد الأشخاص الذين كانوا داخل القاعة أثناء اندلاع الحريق يتجاوز الـ(1200)".
ومن جهتها، قالت مديرية الدفاع المدني، في بيان لها، إنه تم "استنفار أقصى إمكانات فرق الإطفاء والإنقاذ التخصصية، وتسارعت بإخراج وإنقاذ العوائل من داخل قاعة للأعراس مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال، والمخالفة لتعليمات السلامة، والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى".
وبينت مديرية الدفاع المدني أن "فرق الدفاع المدني استنفرت بغضون دقائق وطوقت النيران ونفذت عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط القاعة المحترقة لتباشر بعمليات الإنقاذ للعوائل من النساء والأطفال بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد للحريق الذي أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".
وأضاف البيان أنه "تشير المعلومات الأولية إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى لإشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر، ونشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الايكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال والذي تسبب بوقوع ضحايا وإصابات بين العوائل، وكذلك تم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية للتأكد من أسباب اندلاع الحريق وفق الإجراءات القانونية المتبعة".