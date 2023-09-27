العراق.. مقتل وإصابة العشرات في حريق قاعة أعراس بنينوى (فيديو)

ومن جهتها، قالت مديرية الدفاع المدني، في بيان لها، إنه تم "استنفار أقصى إمكانات فرق الإطفاء والإنقاذ التخصصية، وتسارعت بإخراج وإنقاذ العوائل من داخل قاعة للأعراس مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال، والمخالفة لتعليمات السلامة، والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى".