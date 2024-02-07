"باعني داعش مثل الشاة".. إيزيدية تروي تفاصيل اختطاف دام 10 سنوات

أعلنت فصائل كردية مسلحة، تفاصيل تحرير امرأة من الأقلية الإيزيدية، اختطفها تنظيم داعش، وتعرضت لاعتداءات مروعة بعدما بيعت "مثل الشاة" في سوق للنخاسة، بحسب تقارير إخبارية.

وذكرت "وحدات حماية المرأة" وهي فصيل ضمن "قوّات سوريا الديمقراطيّة" أن "عملية التحرير تمت خلال المرحلة الثالثة لعملية الإنسانية والأمن التي أطلقت بهدف القضاء على خلايا داعش داخل مخيم الهول"، وفق ما نشرته وكالة "هاوار" الكردية.

وقالت الناطقة باسم المركز الإعلامي لوحدات حماية المرأة روكن جمال، إن "الشابة الإيزيدية التي تم تحريرها، يوم 4 فبراير الجاري، كانت تعاني منذ 5 سنوات في مخيم الهول، حيث كان داعش يضغط عليها لعدم كشف هويتها، وعاشت وسط أجواء يسيطر عليها الخوف والذعر".

ومخيم الهول للاجئين هو أحد مخيمات اللاجئين السوريين يقع على المشارف الجنوبية لمدينة الهول في محافظة الحسكة شمال سوريا، قرب العراق.