"باعني داعش مثل الشاة".. إيزيدية تروي تفاصيل اختطاف دام 10 سنوات
أعلنت فصائل كردية مسلحة، تفاصيل تحرير امرأة من الأقلية الإيزيدية، اختطفها تنظيم داعش، وتعرضت لاعتداءات مروعة بعدما بيعت "مثل الشاة" في سوق للنخاسة، بحسب تقارير إخبارية.
وذكرت "وحدات حماية المرأة" وهي فصيل ضمن "قوّات سوريا الديمقراطيّة" أن "عملية التحرير تمت خلال المرحلة الثالثة لعملية الإنسانية والأمن التي أطلقت بهدف القضاء على خلايا داعش داخل مخيم الهول"، وفق ما نشرته وكالة "هاوار" الكردية.
وقالت الناطقة باسم المركز الإعلامي لوحدات حماية المرأة روكن جمال، إن "الشابة الإيزيدية التي تم تحريرها، يوم 4 فبراير الجاري، كانت تعاني منذ 5 سنوات في مخيم الهول، حيث كان داعش يضغط عليها لعدم كشف هويتها، وعاشت وسط أجواء يسيطر عليها الخوف والذعر".
ومخيم الهول للاجئين هو أحد مخيمات اللاجئين السوريين يقع على المشارف الجنوبية لمدينة الهول في محافظة الحسكة شمال سوريا، قرب العراق.
وكانت "قسد" ذكرت عبر موقعها الإلكتروني، أنها تمكنت من تحرير كوفان بعد اختطاف دام 10 سنوات، ونشرت فيديو للسيدة، تقول فيه: "لقد دمّروا حياتي، وباعوني مثل الشاة".
وأضافت: "أقمت في وقت ما مع 6 نساء أخريات في منزل رجل كبير بالسن يُدعى أبو جعفر، وكان يضربني بشدة إذا رفضت الاستجابة لرغباته".
واستهدف تنظيم داعش، مناطق تقطنها أغلبية إيزيدية في العراق العام 2014.
ويقدر عدد الإيزيديين بعشرات آلاف في العراق، ويقطن أغلبهم في قضاء "سنجار"، و"شيخان"، و"الحمدانية"، كما توجد مجموعات منهم في بعض ولايات تركيا، كما تعيش جالية في ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا.
في العام 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، تحقيق النصر على تنظيم داعش بعد 3 سنوات من الحرب الطاحنة.