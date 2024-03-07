3 قتلى إثر إصابة سفينة بصاروخ حوثي قبالة سواحل عدن (صورة)

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إصابات مختلفة، 3 منها حرجة، جراء هجوم صاروخي حوثي استهدف سفينة نقل قبالة سواحل عدن.

وذكرت القيادة المركزية، في بيان لها، إن ميليشيا الحوثي في اليمن أطلقت، الأربعاء، صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن باتجاه السفينة "أم/في ترو كونفيدينس" التي كانت تعبر خليج عدن، ما أدى لإصابتها بأضرار جسيمة.

وأضاف البيان أن "الصاروخ الحوثي استهدف سفينة مملوكة لليبيريا ترفع علم بربادوس، كانت تعبر خليج عدن"، موضحة أن "الطاقم غادر السفينة واستجابت سفن التحالف الحربية وتقوم بتقييم الوضع".

وقالت القيادة المركزية إن "هذا هو الصاروخ الباليستي المضاد للسفن الخامس الذي يقوم الحوثيون بإطلاقه في اليومين الماضيين".